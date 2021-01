Italia Viva: “Investimenti sul litorale, quale futuro per la nostra Marinella?”

Sarzana - Val di Magra - "Nei giorni scorsi abbiamo appreso che presto verrà presentato dalla società Care con sede a Milano un progetto di investimento nella zona di Marinella/Fiumaretta, in particolare su diverse aree del territorio di Ameglia". Così in una nota gli esponenti di Italia Viva Giampiero Naldini e Umberto Raschi, che aggiungono: "Marinella però è anche Sarzana, con la sua storia fatta di litorale e di piana agricola, per questo vorremmo sapere cosa si prevede per la parte del territorio sarzanese. Qualsiasi intervento finalizzato al rilancio di Marinella merita di essere considerato, ma per farlo c’è bisogno della massima trasparenza, di un business plan sistematico che prenda in considerazione l’impatto degli investimenti, la loro ricaduta occupazionale e l’indotto in grado di generare. Siamo convinti che la piana debba mantenere la sua originaria vocazione agricola e produttiva, questo è possibile, senza rinunciare a valorizzarne dall’altra parte la componente turistica. Al contrario si dovrà scongiurare qualsiasi forma di speculazione che possa deturpare irrimediabilmente questo patrimonio. Perché non pensare di inserire Marinella e la sua piana nella zona parco? questo non impedirebbe gli investimenti e consentirebbe di mantenerne una vocazione sostenibile dal punto di vista aziendale. Attendiamo di sapere “cosa bolle in pentola” e auspichiamo che qualsiasi azione intrapresa dall’Amministrazione o da eventuali investitori non passi sopra la testa dei cittadini sarzanesi, e in particolare degli abitanti di Marinella, senza coinvolgere né la consulta né le associazioni ed i comitati, tutte realtà che in questi anni hanno tenuto in vita appesa ad un filo la nostra amata frazione".