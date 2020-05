Italia Viva Ameglia accusa: "Niente lanciafiamme, ma almeno fare qualcosa..."

Sarzana - Val di Magra - "Il Sindaco di Ameglia si dice preoccupato per l'afflusso di gente che potrebbe riversarsi nelle spiagge questo fine settimana, ma allo stesso tempo dice che rinuncia alla possibilità di emettere un'ordinanza sindacale perché ci sono anche troppe disposizioni. Insomma, lo fa per evitare confusione. Dice anche che non può andare in giro con il lanciafiamme.

Noi non glielo chiediamo. Ci basterebbe che andasse in giro a rendersi conto, senza lanciafiamme. Avrebbe potuto decidere - ad esempio - se limitare o meno l'accesso alle spiagge ai residenti almeno fino al 18 maggio e non lo ha fatto.

Dispiace constatare che il Comune, al netto delle meritorie operazioni di supporto alla popolazione per opera della protezione civile e della croce rossa, è pressoché immobile.

Nell'augurarci che per lo meno sia stato organizzato per il fine settimana un importante servizio di controllo, crediamo che il Sindaco e la Giunta dovrebbero attivarsi fattivamente per organizzare la stagione estiva coinvolgendo consiglio comunale, associazioni di categoria e popolazione e non limitarsi al solito invito al buon senso".



Italia Viva Ameglia