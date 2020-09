Italia Viva: "Altro che riformismo, quello del gruppo di Cavarra è trasformismo"

Sarzana - Val di Magra - "Riformisti e liberali ci attacca dicendo che il nostro progetto riformista ha fallito, fa strano leggere queste parole da chi si proponeva come la vera alternativa e a distanza di dieci giorni ha già gettato la maschera ammettendo il pieno sostegno a Toti e a Forza Italia e abbracciando i valori e i propositi di quella destra che la città di Sarzana non riconosce. Gli stessi che per anni gli esponenti del gruppo, o almeno di quelli di cui si ha notizia mentre molto restano un mistero, hanno combattuto". Non si è fatta attendere la replica di Italia Viva Sarzana alla nota della nuova formazione (QUI).



"Un salto sul carro dei vincitori - risponde Italia Viva - degno del miglior trasformismo, altro che riformismo. Un peso specifico non indifferente quello del gruppo dell’ex sindaco di Sarzana Alessio Cavarra che da oggi annovera anche il grande risultato di non rieleggere il consigliere Andrea Costa, peraltro sostenuto dalla sua forza politica “Liguria Popolare” costruitasi in questi anni, che a Sarzana dal 12% delle comunali passa al 6%, proprio insieme a Forza Italia. Aspettiamo ansiosi di leggere il loro programma riformista e liberale che forse quel centinaio di cittadini aspettava di trovare insieme al simbolo sulla scheda, ma che questa volta forse si sono dimenticati. Noi siamo un altra cosa. E la percentuale vicina al 5% della nostra lista ha dimostrato un buon punto di partenza su cui costruire un progetto serio, fatto di contenuti e idee per la nostra città".