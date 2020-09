Italia Viva: "A Sarzana raggiunto un ottimo risultato"

Sarzana - Val di Magra - "Italia Viva affrontava per la prima volta una competizione elettorale partendo da zero, con poco tempo a disposizione per far conoscere meglio il candidato Presidente e con limiti strutturali e organizzativi.

Nonostante questo, con un grande lavoro, il coraggio e la voglia di metterci la faccia dei nostri candidati in campo, e in modo particolare nel territorio Sarzanese del Consigliere uscente Juri Michelucci , a Sarzana abbiamo raggiunto un risultato che giudichiamo importante. Abbiamo scelto una strada diversa sostenendo un altro candidato Presidente rispetto a quelli in campo, perché in testa avevamo coerentemente un obbiettivo : l’idea della costruzione di un polo riformista. Detto progetto politico non si arresta e la percentuale ottenuta vicina al 5% nel nostro territorio , superiore alla percentuale Regionale ci dà un’ulteriore spinta a crescere ed già da ora essere indispensabili per chi auspica un nuovo progetto per la città di Sarzana".



Destri Giovanni coordinatore I.V.

Raschi Umberto capogruppo I.V. Sarzana