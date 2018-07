Istituita la commissione consiliare sul bilancio

Ieri seconda seduta per il consiglio comunale di Sarzana. Le parole di Iacopi hanno acceso l'opposizione. Assente Cavarra.

Sarzana - Val di Magra - Le commissioni consiliari passano da tre a quattro. Così ha deciso il consiglio comunale di Sarzana riunitosi ieri mattina per la seconda volta e chiamato a votare proprio sulla composizione degli organi che oltre ad affari istituzionali, territorio e servizi alla persona vedono aggiungersi anche quello al bilancio, voluto dalla maggioranza per affrontare meglio la delicata situazione dei conti dell'ente.



Una decisione che ha inasprito i toni del dibattito soprattutto dopo la dichiarazione del capogruppo della Lega Emilio Iacopi che proprio sulle presidenze ha detto “Sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco: tre ce le prendiamo noi e una voi”. Parole alle quali ha subito replicato Mione: “Questo non è il modo di affrontare l'inizio di una legislatura e non appartiene al sindaco Ponzanelli né al capogruppo di Sarzana Popolare e agli altri membri della coalizione che evidentemente non è così coesa”. Pronta anche la replica degli esponenti Pd Castagna, Lorenzini e Casino che hanno parlato di una “decisione inaccettabile” mentre la Cinquestelle Giorgi ha evidenziato anche l'aumento che comporterebbe in termini di costi l'aggiunta della nuova commissione sancita poi dal 9 a 5 in fase di voto.



Per quanto riguarda le composizioni Ponzanelli (Lista Toti), Rampi (FdI), Giorgi (M5S) e Mione (Sarzana per Sarzana) faranno parte di tutte le commissioni in quanto unici esponenti dei relativi gruppi. Nella Affari istituzionali ci saranno anche Maggiari (Sarzana Popolare), Spilamberti (Lega) e Casini (Pd); Podestà (Lega), Precetti (Sarzana Popolare) e Castagna (Pd) saranno nella Servizi alla persona; Mazzanti (Sarzana Poplare), Cecati (Lega) e Lorenzini (Pd) nella Territorio e Cecati, Maggiari e Casini nella Bilancio.

Assente sia dalla seduta del consiglio che dalle commissioni infine Alessio Cavarra che potrebbe valutare se proseguire il suo futuro all'opposizione oppure uscire di scena facendo entrare Raschi.



(immagine di archivio)