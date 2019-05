Isoppo e "Noi per Castelnuovo": "Vogliamo ripensare e riqualificare aree degradate"

Domenica la candidata sindaco e la sua lista proporranno i luoghi da riscoprire.

Sarzana - Val di Magra - Ha toccato alcune delle aree degradate del Comune di Castelnuovo il “comizio volante” tenuto nei giorni scorsi dalla candidata sindaco Maria Luisa Isoppo e dai componenti della sua lista civica “Noi per Castelnuovo. “Siamo partiti dall'area della cava Ex Filippi – scrivono sulla pagina Facebook della lista - dove i manufatti crollano; abbiamo visionato la zona di Tavolara con le sue montagne di rifiuti e la strada impercorribile; siamo giunti all'Isola "ecologica" che è fonte di disagio importante per gli abitanti. Queste aree – hanno sottolineato - le vogliamo ripensare riqualificate e soprattutto bonificate, questa è la nostra priorità.



Domenica 19 maggio invece a partire dalle 10 Isoppo e “Noi per Castelnuovo proporranno l'iniziativa “Valorizzando” con la visita alle aree più belle e significative del territorio per raccontare le iniziative di valorizzazione pensate per i prossimi cinque anni per luoghi come il ponte vecchio sul Bettigna, l'area nel torrente con mulini, cascate e frantoi, i lavatoi del centro storico e l'area di Caprignano dove si concluderà la passeggiata.