Inutili chiusure di Via Marinella, Fantini: "Amministratori sarzanese siano meno autoreferenziali"

Sarzana - Val di Magra - "Apprendo, con piacere, che l’amministrazione sarzanese ha provveduto a porre rimedio alla propria “dimenticanza” relativa agli atti necessari per evitare le inutili chiusure di Via Marinella in caso di allerta meteo. Da un certo punto di vista mi diverte, ma da quello istituzionale mi preoccupa, che gli assessori sarzanesi abbiano a cuore la mia felicità per questa riapertura piuttosto che l’aver sollevato i cittadini da inutili disagi, ma ne prendo atto". Lo afferma Andrea Fantini, consigliere comunale e capogruppo di "Italia in Comune" a Luni.



"Se il mio intervento è, in qualche modo, servito a spingerli all’attuazione di quei passaggi che avrebbero dovuto, invece, avere ben chiari nelle procedure di ripristino dell’argine del Parmignola, è certamente positivo. Approfitto di questa attenzione che inaspettatamente mi dedicano, per invitarli, in futuro, a un maggiore impegno nei procedimenti istituzionali di loro competenza piuttosto che a esercitare, con troppa enfasi e frequenza, quella autoreferenzialità che, anche in questa occasione, risulta decisamente inappropriata", conclude Fantini.