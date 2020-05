Interruzione fornitura idrica ai Cerri, si attiva il centrodestra

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri arcolani di centrodestra, Gatti per la Lega e Righi, Pavero e Massi di Cambiamo!, presenteranno alla Giunta arcolana una interpellanza urgente sull'interruzione ripetuta della fornitura idrica nella frazione di Cerri.



"Da settimane ci arrivano numerose segnalazioni da parte dei residenti che stanno vivendo un forte disagio a causa dell interruzione continua dell'acqua- spiegano i consiglieri-Nonostante le nostre sollecitazioni verbali e formali tramite mail indirizzate al Sindaco, Assessore e uffici, la situazione rimane invariata. Paradossalmente, sulla strada di Trebiano, appena al di là della frazione di Cerri, persiste una perdita d acqua. Una situazione davvero inaccettabile. Pertanto ci facciamo portavoce del problema, già evidenziato dal centrodestra nel 2018 in Consiglio Comunale e pertanto conosciuto, che crea un forte disagio ai residenti. Evidenziamo inoltre che nella frazione è presente un'importante residenza per anziani che ospita numerose persone oltre alle attività ricettive".