Insieme per voltare pagina: "Sisti vanifica anni di battaglie contro il biodigestore"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso che il sindaco di Santo Stefano di Magra Paola Sisti non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi sul progetto del biodigestore. Con questa scelta, il sindaco ha cancellato anni di battaglie dei cittadini del nostro territorio, risorse impiegate per produrre ricorsi al Tar (di cui sono ancora sconosciuti gli esiti), impegni assunti in consiglio comunale. Nascondendo il dito dietro all'utilizzo di una dirigente, ha vanificato una battaglia politica in cui il rappresentante del Comune di Santo Stefano avrebbe dovuto essere a fianco al sindaco Bertoni di Vezzano Ligure a dire no al biodigestore". Lo afferma in una nota Paola Lazzoni, consigliera comunale santostefanese del gruppo Insieme per voltare pagina.



"A nostro avviso, è un atto gravissimo, quella era la sede istituzionale giusta in cui manifestare unione di intenti dei due sindaci di territori fratelli, non solo la stampa. A questo punto, ci chiediamo cosa nel pensi il Partito democratico; avalla il ragionamento del sindaco emerso a mezzo stampa per cui il progetto del biodigestore sarebbe collegato alle candidature alle Regionali? Se fosse così, molte cose sarebbero molto più chiare; basti ricordare la valenza politica e la incisività delle dimissioni dal consiglio provinciale dell'allora consigliere Pd Davide Natale in occasione dell'approvazione del Piano provinciale dei Rifiuti. Per il resto, accogliamo con piacere il fatto che il sindaco Bertoni abbia intenzione di dare battaglia ricorrendo a legali e tecnici; ci auguriamo che sappia scegliere le giuste strategie, senza disperdere risorse. Noi a Santo Stefano, probabilmente, ne abbiamo già disperse parecchie", conclude la nota.