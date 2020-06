Insieme per Ameglia sui parcheggi di Fiumaretta: "Eliminazione prosegue"

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver segnalato nella giornata di ieri l'installazione di nuovi paletti per i parcheggi, il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia oggi sottolinea: "Stamattina sono proseguite le operazioni di eliminazione dei parcheggi pubblici a Fiumaretta nella strada dietro agli stabilimenti balneari. Ai tanti che ci hanno chiesto informazioni diciamo che noi ieri mattina abbiamo chiamato in Comune per sapere se è tutto in regola. La capo area urbanistica ci ha detto che lei non ha autorizzato niente e che ne avrebbe parlato con la Comandante che però a noi ha detto che "i vigili non possono intervenire perché è area privata". La Segretaria invece ci ha detto che dobbiamo segnalare la cosa per iscritto. Ma noi avevamo solo chiesto se era tutto in regola... Questo è il Comune di Ameglia oggi".