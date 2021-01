Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi il gruppo consiliare di "Insieme per Ameglia" ha consegnato 800 mascherine chirurgiche alla Croce Rosa che ha sede a Fiumaretta e altre 800 alla squadra della Protezione civile. "Un piccolo contributo - spiegano - a disposizione delle persone che ne hanno bisogno, ed allo stesso tempo un modo per ringraziare per tutto quello che i volontari stanno facendo in tutti questi mesi difficili".