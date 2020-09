Insieme per Ameglia denuncia lo stato di abbandono dell'ostello

Sarzana - Val di Magra - "Questo è l'Ostello di Ameglia, chiuso da un anno e ora accessibile da chiunque". Lo scrivono i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia mostrando le foto dell'esterno della struttura nel cuore del paese. "Un bene del patrimonio comuale - sottolineano - che ha ricevuto finanziamenti regionali (Giunta Burlando) per oltre un milione di euro. Un'opera di recupero di un'area dismessa e fatiscente funzionale al rilancio turistico del borgo completamente abbandonata dall'amministrazione in carica. Noi - concludono - ci domandiamo perché non sia stata fatta la gara per il nuovo affidamento dell'ostello così come peraltro previsto dalla Giunta nella relazione di bilancio".