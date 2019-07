Insieme per Ameglia: "Vigili stagionali usati per stare nei paraggi del velox mobile"

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia da qualche settimana si é dotato di un autovelox mobile che va aggiungersi ai due autovelox bidirezionali fissi e al T-Red di Fiumaretta. Due vigili impegnano quotidianamente il loro turno lavorativo a posizionare, controllare e togliere l'apparecchio, mattino e pomeriggio.



Sindaco e assessori si affannano a dire che lo fanno per la sicurezza dei cittadini, ma evidentemente la ragione é un'altra.

Il Comune ha messo a bilancio entrate per il 2019 € 1.600.000 derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada.

L'aumento dal primo di giugno del limite di velocità di un autovelox fisso da 50 a 70 km/h ha messo in dubbio l'entrata di tutti quei soldi e così il Comune ha deciso di ricorrere all'autovelox mobile.



Insomma il Sindaco e l'Assessore Cadeddu, per difendere la scelta di aver messo un nuovo autovelox, negli anni scorsi ci hanno detto che grazie ai soldi che entravano dalle multe sarebbero stati in grado, tra le altre cose, di assumere più vigili stagionali.

Il paradosso é che questi vigili stagionali vengono usati prevalentemente (per non dire esclusivamente) per stare tutto il giorno nei paraggi dell'autovelox mobile. Mentre i vigili non stagionali invece hanno preso anche un premio di 5.000 euro ciascuno derivante dalle entrate dell'autovelox... Tutto chiaro ora?



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia