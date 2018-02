Insieme per Ameglia: "Sulle arginature nessuna trasparenza dalla giunta"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo aver appreso che la Giunta aveva intenzione di approvare il progetto definitivo/esecutivo del progetto di riqualificazione degli argini senza nemmeno una presentazione alla frazione (per non parlare della commissione consigliare al territorio, da sempre non operativa) abbiamo chiesto di sospendere l'approvazione del progetto e di convocare un'assemblea pubblica”. E' quanto affermano i consiglieri di Insieme per Ameglia che incalzano la giunta evidenziando come “Il giorno dopo, per tutta risposta sindaco e assessori hanno immediatamente approvato e pubblicato due delibere: la n. 15 e la n. 16. Con la prima hanno approvato il progetto definitivo di “riqualificazione urbana e infrastrutturale delle arginature e dei centri abitati" per un importo di circa di € 1.500.000. Peccato che si siano dimenticati di pubblicare gli allegati (relazione illustrativa, computo metrico, elenco prezzi, quadro economico e tavole di progetto). Con la seconda delibera, la n. 16, invece la Giunta ha approvato il progetto esecutivo di quattro lotti, di cui uno riguardante Fiumaretta per un importo di € 127.000 di lavori. A quali lavori facciano riferimento questi lotti non si sa perché neanche in questo caso sono stati pubblicati gli indispensabili allegati”.

Gli esponenti dell'opposizione aggiungono: “Ne sapremo di più forse stasera all'assemblea convocata frettolosamente dalla Giunta a seguito della nostra presa di posizione. Peccato però che i progetti esecutivi siano già stati approvati, alla faccia dei cittadini e delle attività commerciali di quella zona e in barba alla tanto sbandierata trasparenza”.