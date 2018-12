Insieme per Ameglia: "Strana procedura per l'assunzione di un capoarea"

Sarzana - Val di Magra - "Apprendiamo dell'avvio di una strana procedura per l'assunzione di un capo area Lavori Pubblici". Lo affermano i consiglieri comunali di Insieme per Ameglia, aggiungendo: "Segnaliamo che si tratta di una novità, dato che non è stata adottata per il geometra Plicanti (in comando dal Comune di Fosdinovo nel periodo 1° gennaio 2015/31 dicembre 2016) o per l'assunzione di altri capi area. In realtà la nomina di un capo area spetta al Sindaco che provvede con decreto tra il personale a disposizione. La scelta del capoarea è una nomina non un concorso o una mobilità. A noi non risulta peraltro, a differenza di quanto dichiarato dal Sindaco, che sia stata avviata una procedura di mobilità interna. In realtà l'amministrazione dovrebbe fare una ricognizione tra il personale e deve dichiarare che nessuno ha le caratteristiche per ricoprire il posto e argomentarlo. Nel caso lo facessero, si tratterebbe di un falso dato che attualmente tra i dipendenti comunali esistono tecnici aventi tutte le caratteristiche del caso. Insomma, l'ennesimo pasticcio forse dovuto al fatto che il Segretario Comunale non se ne è potuto occupare appieno essendo occupato a preparare le buste paga dei dipendenti".