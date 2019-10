Insieme per Ameglia: "Spesi 150mila euro ma sull'asilo nido non si sa nulla"

Sarzana - Val di Magra - "Negli ultimi cinque anni vari amministratori amegliesi hanno annunciato l'imminente apertura di un asilo nido a Fiumaretta. All'inizio per giustificare la chiusura della scuola elementare, in seguito per dimostrare la sensibilità verso il settore scolastico e la famiglia". Così il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia, che prosegue: "Sono stati intanto investiti 150.000 euro di risorse proprie del Comune (e non derivanti da finanziamenti di altri enti) per la ristrutturazione dell'edificio. Il primo giugno 2018 in una delle numerose conferenze stampa, il Sindaco De Ranieri e gli assessori Ferti e Bernava annunciavano l'inizio dei lavori e garantivano che gli stessi si sarebbero conclusi entro ottobre 2018 "in tempo - si diceva allora - con l'avvio del nuovo anno scolastico".

Siamo ormai a novembre del 2019 e da allora dell'asilo nido di Fiumaretta non se n'è saputo più nulla e anche per l'anno scolastico 2019-2020 quindi l'asilo nido resterà chiuso. Rimane poi da chiarire - aggiungono - quale sarà il costo della gestione e che tariffe saranno applicate. Di certo c'è soltanto che questa struttura è chiusa da 5 anni, che sono state spesi 150.000 euro di risorse comunali. Di chi sarà questa volta la colpa?".