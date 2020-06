Insieme per Ameglia: "Sospendere demolizione del chiosco del porticciolo"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso che il Comune ha intimato la demolizione del chiosco di informazioni del porticciolo e che la stessa ci sarà nei prossimi giorni. Troviamo che si tratti di un'assurdità". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Insieme per Ameglia, che aggiungono: "Il Comune dapprima lo ha inserito nel bando di gara per la gestione del porticciolo come facente parte della concessione, poi il curatore del fallimento di Ameglia Servizi lo mette all'asta e se lo aggiudica l'allora gestore Rafanelli. Successivamente il Comune dichiara che il chiosco non è del fallimento ma è suo e lo accatasta salvo poi cambiare idea e sostenere che è proprietà di Rafanelli , che tra l’ altro aveva proposto al Comune di fare una donazione dello stesso, e che è abusivo".

"Secondo noi - concludono - sarebbe il caso di sospendere questa operazione che potrebbe comportare una ulteriore responsabilità del Comune con ulteriore contenzioso e ulteriori costi. Vorremmo poi capire se una volta demolito il chiosco in quella zona verrà o meno costruito un nuovo manufatto. In ogni caso si tratta di un incredibile accanimento nei confronti di Bocca di Magra".