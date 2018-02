Insieme per Ameglia: "Sindaco non incontra cittadini per parlare di velox o porticciolo"

Sarzana - Val di Magra - "Il Sindaco De Ranieri assieme al suo rappresentante nella frazione Petacchi ha incontrato il direttivo del Circolo Barcaioli di Fiumaretta per presentare il progetto di riqualificazione degli argini finanziato dalla Regione per 450.000 euro come più volte strombazzato dal super assessore regionale Giampedrone". Così i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia, che in merito al progetto aggiungono: "Venuti a conoscenza dall'incontro, con un post su Facebook abbiamo segnalato come trovassimo grave che il Sindaco non avesse convocato un'assemblea pubblica per informare tutta la popolazione. Lo invitavamo pertanto a non approvare in Giunta il progetto esecutivo e a convocare immediatamente un'assemblea pubblica per presentarlo alla popolazione. Subito dopo come d'incanto sono apparsi dei manifesti che informano che l'amministrazione comunale incontrerà la popolazione il progetto lunedì 19 alle ore 21 presso il centro sociale Capolicchio in piazza Pertini a Fiumaretta. Siamo soddisfatti di aver costretto la Giunta a tornare sui suoi passi e invitiamo la popolazione a partecipare numerosa. Certo per altre questioni, come per il velox e il porticciolo il Sindaco non ci pensa minimamente ad andare in mezzo alla gente. Poco male, abbiamo convocato un'assemblea pubblica per un aggiornamento sull'autovelox e su altre questioni riguardanti la frazione per martedì 20 febbraio alle ore 21 a Fiumaretta presso il Centro Capolicchio in Piazza Pertini".