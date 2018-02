Insieme per Ameglia: "Sindaco faccia chiarezza sul velox"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso che il Sindaco De Ranieri, dopo aver chiesto in data 8 gennaio di aumentare il limite di velocità dagli attuali 50 Km/h a 65 Km/h e dopo aver ricevuto l'11 gennaio risposta dalla Provincia con cui la stessa comunicava che riteneva corretto innalzare il limite di velocità ai 70 km/h e che avrebbe predisposto la relativa ordinanza, il 12 febbraio ha inviato una nuova nota alla Provincia avente ad oggetto limite di velocità sulla SP 432 con la quale sostiene che ritiene l'innalzamento del limite di velocità da 50 a 70 Km/h "pregiudizievole" (di che cosa non si capisce) e chiede un ulteriore approfondimento della questione". Lo affermano i consiglieri di opposizione di Insieme per Ameglia, che riassumono: "In pratica De Ranieri ha, nell'ordine: deciso di mettere un velox con limite ai 50; chiesto di aumentare il limite ai 65; spento l'autovelox; chiesto alla Provincia di non aumentare più il limite e di lasciarlo ai 50.

Le alternative sono due: il Sindaco è un po' confuso; il Sindaco non mette al corrente i cittadini di queste manovre e magari tiene per un po' il velox spento, per lo meno fino al 4 marzo, per placare un po' gli animi. In ogni caso a noi pare che si tratti di un fatto grave".