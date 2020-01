Insieme per Ameglia: "Silenzio assordante dell'amministrazione sul porticciolo"

Sarzana - Val di Magra - Con la delibera n. 140 del 30.12.2019 la Giunta Comunale ha incaricato un legale di resistere in giudizio di fronte al Tar nei confronti del precedente gestore del porticciolo che ha impugnato la determina dirigenziale di proroga ed estensione della gestione del porticciolo di Bocca di Magra all'attuale gestore.

Il costo non trascurabile di tale incarico é di € 13.132,80.

Una cifra considerevole che va ad aggiungersi a quanto già speso negli ultimi anni dal Comune in spese legali per varie cause legate a decisioni illegittime relative all'affidamento della gestione del porticciolo di Bocca di Magra.

In questo caso, a fronte di una gara d'appalto per la gestione fino al 31.12.2020, il Comune ha deciso con una semplice determina di concedere una proroga per ulteriori 4 anni a fronte di lavori di sistemazione del porticciolo che ad oggi non si sono ancora visti.

In questo quadro è assordante il silenzio dell'amministrazione ed è avvilente lo stato di abbandono in cui purtroppo versa da anni il porticciolo di Bocca di Magra.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia