Insieme per Ameglia: "Si faccia luce sulla vicenda del porticciolo"

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi il porticciolo di Bocca di Magra è rimasto al buio perché l'ultimo gestore, in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato, ha abbandonato il porticciolo e rimosso il quadro elettrico, dieci lampioni e altro materiale di sua proprietà. Pare che il problema sia stato parzialmente risolto. Ce ne compiacciamo, ma ci domandiamo come mai quelle attrezzature non le abbia rilevate dalla procedura fallimentare il Comune.



Eppure era stata approvata una delibera di Giunta (la n. 61 del 26.5.2018) avente ad oggetto l'autorizzazione a presentare un'offerta. Ci domandiamo: il Comune ha partecipato alla gara? Se sì, quanto é stato offerto? Comunque sia andata, noi crediamo che si tratti di un'occasione persa, l'ennesima. E a farne le spese sono i cittadini, gli utenti del porticciolo e l'immagine del Comune. Noi chiediamo che si faccia luce su questa vicenda. In tutti i sensi.

Insieme per Ameglia