Insieme per Ameglia: "Politica dissennata sul personale del Comune"

Sarzana - Val di Magra - Leggiamo con sorpresa la risposta piccata del sindacato UIL che definisce strumentale il nostro intervento e noi "incapaci di stare dentro al contesto". In realtà noi siamo anche troppo silenti rispetto alla dissennata politica sul personale portata avanti dalla Giunta amegliese. Nel caso specifico segnaliamo che ci è voluto il nostro intervento perché almeno una delle organizzazioni sindacali prendesse pubblicamente posizione su un episodio gravissimo e cioè la mancata gestione della cessione del quinto dello stipendio da parte da parte dell'ufficio personale (o presunto tale) che ha comportato l'inserimento dell'incolpevole dipendente nella lista dei cattivi pagatori.



Quanto alla mancata risposta alle domande di mobilità interna presentate da anni, facciamo rilevare che l'amministrazione comunale invece in altri casi ha addirittura eluso la procedura arrivando a vere e proprie mobilità di fatto con dipendenti che svolgono mansioni diverse da quelle di loro competenza, in uffici diversi da quelli di loro appartenenza.



Ricordiamo poi che nessuno ha battuto ciglio quando il Sindaco ha avocato a sé, modificando - senza prima consultarsi con nessuno - il regolamento comunale, la carica di responsabile area lavori pubblici, magari dichiarando che non ha all'interno adeguate professionalità quando invece a noi risulta che esistano. Per non parlare delle dimissioni della Comandante dei vigili e di altro ancora. Ci saremmo aspettati prese di posizione pubbliche da parte delle organizzazioni sindacali, che invece non ci sono state. Registriamo oggi con favore l'intervento della UIL che ci auguriamo intraprenda, insieme alle altre organizzazioni sindacali, tutte le iniziative idonee per risolvere quanto prima il problema del dipendente iscritto nella lista dei cattivi pagatori e i tanti problemi ancora irrisolti. Senza magari perdere tempo a polemizzare con chi i problemi del personale ad Ameglia li solleva pubblicamente da tempo in completa solitudine, magari con poca capacità, ma senza alcuna ambizione di entrare in contesti che non gli appartengono.



Gruppo Consiliare Insieme per Ameglia