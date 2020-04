Insieme per Ameglia: "Piano di controlli per il periodo pasquale"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Insieme per Ameglia, gruppo di opposizione amegliese



Chiediamo la programmazione di un serio piano di controlli per il periodo pasquale.

Il nostro timore è che qualcuno tenti comunque, malgrado i divieti, di raggiungere le seconde case o comunque i luoghi di villeggiatura.

Non ci è sufficiente sapere genericamente che "i controlli saranno pesanti soprattutto ai caselli"; speriamo che sia così sia ai caselli di Santo Stefano e Sarzana che a quello di Carrara, tuttavia non sappiamo come saranno organizzati i servizi. Noi vorremmo però sapere intanto cosa l'amministrazione comunale intenda fare nello specifico ad Ameglia: come e quando saranno in vigore i controlli di competenza comunale?

Si faranno anche turni pomeridiani? Nei festivi ci sarà personale in servizio?

Si è pensato di organizzare (insieme con le altre forze dell'ordine) posti di blocco dei principali nodi delle nostre strade con controlli ad imbuto?

I punti di accesso al nostro territorio sono pochi e se ci si coordina con Lerici e Sarzana, la cosa ci sembra fattibile.

Il numero dei nuovi contagi accertati in alcune zone, soprattutto in Lombardia, rende necessario un controllo severo perché altrimenti tutti gli sforzi e i sacrifici fatti da tutti noi si potrebbero rivelare inutili.