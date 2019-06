Insieme per Ameglia: "Parcheggio e scogliere recintate, giunta dia spiegazioni"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo due settimane di richieste di chiarimenti al Comune in merito alla recinzione con una rete metallica di parte del campo situato dietro agli stabilimenti balneari di Fiumaretta, siamo riusciti a sapere dalla responsabile dell'area Urbanistica Arch. Giangaré che per recintare con rete metallica, posizionare una casottino per la biglietteria e una sbarra e piantare centinaia di paletti, i proprietari hanno inviato una semplice comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria in data 30 maggio 2019.

Ora noi ci chiediamo come ciò sia possibile, dato che stiamo parlando di un intervento in ambito di un piano particolareggiato delle spiagge in variante al piano regolatore generale il cui iter non siamo neppure sicuri che sia stato completato.

Per questo abbiamo presentato un'interpellanza a risposta scritta con la quale chiediamo di sapere:

- se l'iter del piano delle spiagge sia completato e se quindi il piano sia operativo;

- se l'intervento di cui sopra é legittimo;

- in caso di risposta affermativa, in base a quale normativa urbanistica è stato consentito al privato di fare l'intervento stesso;

- se l'attività commerciale di parcheggio a pagamento sia stata regolarmente autorizzata;

- come mai le tariffe dei parcheggi sono aumentate;

- e come mai il parcheggio di via Baban non sia ancora di proprietà del comune così come aveva promesso il sindaco.



Nel frattempo alcuni isolotti e alcune scogliere sono state recintate e attrezzate diventando così private mentre il perimetro delle spiagge libere si é ulteriormente ristretto. Il tutto nel silenzio più totale. E pensare che in Giunta ci sono anche due assessori di Fiumaretta, guarda caso uno alla polizia municipale (Cadeddu) e una al turismo (Ferti).

Chissà cosa ne pensano...Pretendiamo risposte immediate per impedire che eventuali illeciti proseguano per tutta l'estate. Ora però inizia ad essere chiaro a tutti che il piano delle spiagge targato Giampedrone e De Ranieri è il piano delle recinzioni e noi lo abbiamo inutilmente contrastato con tutti gli strumenti a nostra disposizione.



Insieme per Ameglia