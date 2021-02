Insieme per Ameglia: "Non pubblicata delibera su linee guida del Puc"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo segnalato alla Responsabile dell'Ufficio Protocollo che, a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, siamo venuti a conoscenza del fatto che il testo della delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.10.2019 avente ad oggetto “Linee guida del Puc” non risulta essere mai stata pubblicata all’albo pretorio. Se infatti si cerca sul sito del Comune di Ameglia - sezione Albo Pretorio on line - la delibera in oggetto, si troveranno soltanto tre allegati e non il testo della delibera, come si evince dalle schermate delle pagine del sito che si allegano. Abbiamo pertanto chiesto di procedere alla pubblicazione del testo della delibera con conseguente riavvio del decorso dei termini di legge dalla data della sua integrale pubblicazione.

Non si tratta soltanto di una questione formale in quanto la delibera ha un valore fondamentale per il futuro del nostro territorio: è una delibera portata rapidamente all'approvazione del Consiglio, senza il necessario iter di approvazione, che noi abbiamo fortemente contestato in quanto apre la strada a potenziali speculazioni da parte di privati in deroga al Piano Regolatore ad oggi vigente. In pratica sotto lo schermo della legge regionale sulla rigenerazione urbana viene consentito ai privati - che possono beneficiare anche di finanziamenti pubblici per la progettazione - di presentare progetti in deroga al Piano Regolatore, purché però coerenti con - appunto - le linee guida del Piano Urbanistico Comunale approvate dal Consiglio Comunale. Ed infatti le linee guida è presente una cartografia contenente una divisione in zone del territorio con individuazione di "ambiti urbanizzati da riqualificare" e "ambiti urbani da rigenerare"."

I consiglieri comunali del Gruppo "Insieme per Ameglia"