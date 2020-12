Insieme per Ameglia: "Nomina di De Ranieri nel Parco è una provovazione

Sarzana - Val di Magra - "La nomina di De Ranieri a consigliere del Parco non è altro che un nuovo episodio della farsa in corso ad Ameglia che ha come unico regista il potente assessore Giampedrone". Così il gruppo consiliare di opposizione Insieme per Ameglia, che in una nota prosegue: "Dopo aver indotto De Ranieri ad annunciare a 8 mesi dalle elezioni che non si ricandiderà con la motivazione ufficiale dei motivi di lavoro, oggi lo sistema provocatoriamente al Parco (vedremo poi se come consigliere oppure addirittura come presidente). D'altronde c'è da tenere in piedi la baracca ad Ameglia dove si vuole dare una rinfrescata di facciata, tentando di dare un segno di discontinuità e scaricando ogni responsabilità del malgoverno amegliese su De Ranieri.

La sua nomina al Parco rappresenta una provocazione alla luce della nota posizione dell'attuale Sindaco nei confronti del Parco in cui ha ripetutamente dichiarato di non credere, strizzando l'occhio alla proposta di chiusura dell'ex consigliere Costa. Nei suoi disastrosi anni da Sindaco, De Ranieri ha rotto ogni legame con il Parco non rinnovando le convenzioni per la gestione della Batteria Chiodo e dell'Orto Botanico, lasciati ormai da anni in stato di abbandono. E come dimenticare le continue imbarazzanti polemiche di questi anni con l'attuale Commissario del Parco Tedeschi, scelto - guarda caso - dal suo caro amico Giampedrone, all'epoca assessore ai parchi. Insomma una scelta a dir poco controversa che pensiamo non aiuti a rilanciare un già martoriato Parco".