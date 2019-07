Sarzana - Val di Magra - Sabato mattina si è tenuta la commissione al territorio. Abbiamo segnalato che secondo noi l'iter del piano spiagge non è ancora concluso in quanto la Regione ha fatto delle prescrizioni il 14.2.2019 (delibera G.R. n. 112) e il Comune deve pertanto modificare gli elaborati secondo quanto disposto dalla Regione e tornare in Consiglio Comunale.

Gli interventi realizzati a Fiumaretta in esecuzione del piano sono pertanto illegittimi e peraltro la superficie utilizzata appare nettamente più ampia di quella prevista dallo schema allegato alla delibera di giunta comunale n. 74.

E' lo stesso comune a dichiararlo nella delibera di giunta n. 74 del 28.6.2019 con cui approva una convenzione relativa alla perimetrazione e gestione temporanea dei parcheggi previsti nel piano spiagge. La giunta ha approvato uno schema di convenzione il 28 giugno e cioè quando gli interventi erano già stati realizzati. La rete metallica è del tutto inutile e non prevista neppure nel piano delle spiagge e le tariffe del parcheggio stabilite dal Comune sono troppo alte. Abbiamo quindi chiesto di revocare la delibera e rimuovere la recinzione metallica.

Abbiamo chiesto (senza ricevere una risposta nel merito) come mai lo scorso anno a Bocca di Magra il Comune abbia con ordinanza rimosso le recinzioni messe dalla Marinella nel parcheggio senza prevedere il pagamento di una tariffa oraria per la sosta mentre a Fiumaretta si sia invece assecondato un privato che ha iniziato i lavori con una semplice comunicazione di manutenzione ordinaria stabilendo addirittura delle tariffe esose. E perché a Fiumaretta non si è fatto così gli anni scorsi?. Abbiamo anche segnalato che gli isolotti e le scogliere non potevano essere privatizzate dato che il piano non è ancora operativo e infine abbiamo lamentato lo stato di scarsa manutenzione delle spiagge libere il cui perimetro è stato arbitrariamente ridotto dai privati in assenza totale di controllo da parte del Comune.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia