Insieme per Ameglia: "Imboscata della maggioranza sul Puc"

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera, dopo più di cinque anni da quando questa maggioranza è al governo del Comune di Ameglia, improvvisamente si è portata all’approvazione del Consiglio Comunale la delibera contenente le linee guida del nuovo piano urbanistico comunale. Si tratta di un documento striminzito di tre pagine, che il Sindaco sostiene aver redatto di suo pugno, e di due planimetrie contenenti una prima zonizzazione (aree agricole, ambiti urbanizzati da riqualificare, ambiti urbani da rigenerare, centri storici e aree di rispetto/contorno dei centri storici), che hanno un’importanza fondamentale per il futuro del territorio amegliese.



Il Sindaco ha tentato ripetutamente di minimizzare l’importanza di un documento denominato “linee guida del puc”, che in realtà contiene gli indirizzi per il nuovo piano da cui non ci si potrà discostare in futuro.



Insomma dopo cinque anni persi De Ranieri (tutti gli altri ovviamente non hanno proferito verbo) ha deciso di dare questa improvvisa scossa, addirittura scrivendo egli stesso le linee guida, e dopo aver confermato quali progettisti l’Ing. Antonio Chirico e l’Arch. Doriano Lucchesini già nominati dall’Amministrazione Galazzo. Oggi, insomma, si tenta di recuperare il tempo inutilmente perso, ma ciò non può accadere a discapito della trasparenza, della partecipazione e soprattutto della dialettica politico amministrativa. La documentazione che ci è stata fornita soltanto sabato 26 ottobre in conferenza dei capigruppo. L’unico passaggio precedente è stato puramente formale in quanto non è stata prodotta la relazione e non si è parlato di un imminente consiglio comunale per decidere sul punto. Per questo abbiamo presentato una mozione d’ordine chiedendo di trasformare il punto all’ordine del giorno da approvazione a presentazione delle linee guida e di rinviare l’approvazione ad una successiva seduta.



Inutile dire che la mozione è stata bocciata e che, dopo la presentazione del Sindaco, in assenza di tecnici a cui richiedere chiarimenti o spiegazioni, l’unico intervento è stato il nostro. In un’oretta è stato liquidato l’argomento più importante che possa affrontare un consiglio comunale! Una vera e propria imboscata.



Il documento analizza ed entra nel merito di alcuni importanti comparti su cui l’Amministrazione dimostra di avere già deciso e auspica anzi che alcune di queste scelte vedano la luce prima dell’approvazione del puc grazie all’utilizzo dei benefici previsti dalla Legge sulla Rigenerazione Urbana (LR 23/2018) con ciò svilendo sin da subito il ruolo del puc.



Noi non siamo d’accordo nella forma e nella sostanza e faremo di tutto per spiegare quali siano le reali intenzioni della maggioranza entrando prossimamente nel merito delle varie questioni.



Ora prendiamo atto del fatto che dopo tante critiche e tanti insulti la maggioranza di centro destra ha:



- confermato i professionisti nominati dalla precedente giunta Galazzo;



- riconosciuto che l’unitarietà della piana di Fiumaretta rappresenta un valore, ed espresso preoccupazione per il rischio di stravolgimento derivante dal frazionamento della stessa. Peccato però che tale stravolgimento sia già in corso, sia per l’inerzia dell’Amministrazione Comunale che in questi anni ha interrotto ogni tipo di rapporto con la precedente proprietà, eludendo il problema e sia a causa della sciagurata approvazione di un intervento edilizio urbanistico in variante al Prg vigente in loc. Cà del Sale (vicino a via Alta) che ha portato ad una trasformazione territoriale a beneficio di un privato, peraltro in assenza di un interesse pubblico, così individuato dal Sindaco: “l’interesse pubblico è la gente che può portare sul territorio e le aziende che si possono sviluppare a fronte dell’allevamento di cavalli da competizione” (Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2018). Per non parlare dei terreni siti dietro agli stabilimenti balneari di Fiumaretta dove sono state realizzate, a nostro parere illegittimamente, di opere di recinzione e avviata un’attività commerciale di parcheggio a pagamento in porzioni di terreno che non avevano ancora quella destinazione;



- dichiarato di volersi avvalere di procedure accelerate previste dalla L.R, 23/2018 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) negli ambiti urbani decisi dalla maggioranza e ciò prima dell’approvazione del P.u.c.;



- omesso di affrontare il tema del dissesto idrogeologico.



?Siamo fortemente preoccupati per il modo in cui la maggioranza si è approcciata a questo tema, presentando una delibera così importante sulla base di una relazione di cui si ignora chi sia l’estensore. Il Sindaco ha dichiarato di essere egli stesso l’autore, ma si tratta di una bugia (dato che lui non è né ingegnere e né architetto), l’ennesima proveniente da una maggioranza che ha da tempo perso il senso della realtà e tenta di recuperare il tempo perso inanellando una serie infinita di errori che causano un evidente danno ad Ameglia ed ai suoi cittadini.



Gruppo Consiliare "Insieme per Ameglia"