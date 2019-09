Sarzana - Val di Magra - Abbiamo presentato un'interpellanza a risposta scritta per capire l'oggetto di un misterioso incarico legale conferito dalla Giunta con delibera n. 85 del 24 luglio (ma pubblicata il 4 settembre). Nella delibera si parla genericamente di una richiesta di risarcimento danni senza specificare né chi abbia avanzato tale richiesta e né il titolo della richiesta. La delibera inoltre è priva dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Conoscendo il modo di operare dell'amministrazione comunale, siamo certi che questa delibera sia stata confezionata in questa maniera per evitare che si conoscesse chi e perché ha richiesto il risarcimento danni al Comune.



Abbiamo pertanto chiesto di conoscere: chi ha richiesto i danni e a che titolo; a quanto ammonti la richiesta; se sia una vertenza giudiziale o stragiudiziale; i motivi della mancanza in delibera dei previsti pareri e del ritardo nella pubblicazione.



Gruppo consiliare

Insieme per Ameglia