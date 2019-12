Insieme per Ameglia: "Giampedrone si attribuisce meriti non suoi"

Sarzana - Val di Magra - "L'annuncio in pompa magna di una serie di interventi finanziati dalla Regione ad Ameglia segna l'avvio della personalissima campagna elettorale di Giampedrone. L'assessore regionale corre ancora una volta in soccorso ad una Giunta Comunale sopraffatta dai problemi che essa stessa si è creata, l'ultimo dei quali é lo stato di agitazione del personali.

Giampedrone però, preso dall'enfasi, si è attribuito meriti evidentemente non suoi. Non è certo merito suo il fatto che Sanlorenzo abbia deciso anni fa di investire in un intervento che Giampedrone e De Ranieri da consiglieri comunali di minoranza hanno osteggiato votando contro in consiglio comunale o non partecipando alla votazione.

Se Sanlorenzo ha deciso di contribuire alla realizzazione del LOTTO 4 è proprio grazie al fatto che aveva un interesse diretto perché senza il completamento di quel lotto non ha l'agibilità dei capannoni.

Giampedrone queste cose le sa. Per il resto prendiamo atto degli investimenti su Bocca di Magra, sperando che non sia troppo tardi, dopo anni di abbandono della frazione e con l'incognita del porticciolo, oggi in uno stato disastroso. C'è poi da sperare che si tratti di un progetto migliore rispetto a quello di Fiumaretta dove è stata sprecata in malo modo un'occasione di riqualificazione dell'area prima del Pilota con un intervento secondo noi non all'altezza e oltrettutto lasciato in stato di abbandono per diverso tempo.

Apprendiamo poi con favore che il Sindaco De Ranieri annunci che trasferirà i magazzini comunali nella porzione di capannone di proprietà del Comune, raccogliendo così la nostra richiesta a cui fino ad oggi aveva risposto picche.Magari nell'occasione avrebbero potuto anche parlarci delle Idrovore.

Sarà per la prossima volta..."



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia