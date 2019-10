Sarzana - Val di Magra - Abbiamo letto le solite dichiarazioni autocelebrative di Giampedrone e vorremmo segnalare alcune cose.

Giampedrone afferma che per via Poggio Scafa non ci sono i soldi e che comunque la Regione interverrà "una volta terminate le opere attuali". Si tratta di una dichiarazione furbescamente generica. Chiediamo a Giampedrone di chiarire i tempi e di fissare una data entro la quale i dimenticati abitanti di via Poggio Scafa possano essere messi in sicurezza.



Quanto alle altre opere annunciata forse é il caso di precisare che Giampedrone é assessore da più di quattro anni e finora l'unica opera realizzata é il lotto 4 grazie alla San Lorenzo che ha utilizzato le terre di scavo del suo cantiere e contribuito economicamente. Vogliamo ricordare al baldo assessore che se San Lorenzo ha interesse a contribuire é perché le passate amministrazioni si sono adoperate per far sì che quell'azienda investisse nel nostro territorio e ricollocasse le lavorazioni in una zona non esondabile.

E questo non é certo merito di Giampedrone che Sindaco lo é stato solo per qualche mese prima di scappare in Regione. Per quanto riguarda la zona di Pantale' forse Giampedrone farebbe bene a spiegare perché non ha ancora avviato il cantiere dato che i soldi ci sono sin dal 2014.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia