Insieme per Ameglia: "Dubbi sulla gestione della palestra comunale"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal gruppo consiliare "Insieme per Ameglia" e pubblichiamo: "Nutriamo forti dubbi su come è attualmente organizzata l'attività sportiva nella palestra comunale. Gli assessori Ferti e Ravani ci informano del fatto che "è stato siglato un accordo tra Comune e Consiglio d'Istituto dove il Conune si impegna a riconsegnare alla scuola la struttura sanificata ogni qualvolta venga utilizzata in orario extrascolastico". Attualmente l'utilizzo è consentito a tre associazioni e la sanificazione è svolta dagli operatori della Maris. Noi nutriamo non pochi dubbi sulla reale possibilità di sanificare la palestra al termine dell'attività da parte delle associazioni sportive per poi farla utilizzare sanificata dagli studenti il mattino successivo. La materia è assai delicata e merita la massima cautela. Speriamo che si stiano attuando davvero tutte le precauzioni perché diversamente si metterebbe a rischio la salute pubblica".