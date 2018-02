Insieme per Ameglia: "Discutibile scelta del legale per bando del porticciolo"

Sarzana - Val di Magra - "Con determina dirigenziale il Comune di Ameglia ha conferito incarico all'Avv. Pietro Piciocchi di assistenza nella redazione del bando per la gestione del porticciolo per un importo di € 4.440,80. A nostro giudizio ci pare uno spreco, dato che il capitolato di gara è già stato predisposto dalla Centrale Unica di committenza presso il Comune di Lerici e quindi rimane soltanto da predisporre un bando di gara che dovrebbe dovrebbe essere predisposto dal personale del Comune in collaborazione e sotto la supervisione del Segretario Comunale". Così Insieme per Ameglia che in merito all'operato della giunta sottolinea: "Detto ciò, la scelta del legale in questione ci pare alquanto discutibile, dato che l'avv. Pietro Piciocchi è stato membro del cda di Ameglia Servizi Turistici srl dal novembre del 2014 al dicembre del 2016 e, in quanto tale, alla luce dell'intervenuto fallimento della società, la sua scelta ci pare quanto meno infelice e inopportuna. Si tratta dell'ennesimo incarico di consulenza inutilmente conferito in riferimento alla gestione della crisi della partecipata, ma questo ci pare veramente eclatante".