Insieme per Ameglia: "Delusi dalle risposte dell'amministrazione su situazione Covid"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal gruppo consiliare Insieme per Ameglia e pubblichiamo: "Sabato mattina, su nostra richiesta, si è tenuta una seconda riunione dei capigruppo avente ad oggetto l'emergenza Covid-19. Nella prima riunione avevamo chiesto l'apertura permanente del Coc e l'indicazione di un numero telefonico dedicato. L'assessore Cadeddu ha detto che non ritengono necessario né aprire il Coc e né attivare un numero telefonico, ma che appronteranno una linea telefonica solo per le persone contagiate o in quarantena, anche perché - parole sue - una linea aperta a tutti creerebbe un sovraccarico di telefonate inutili. Avevamo chiesto come pensano di organizzare la consegna dei farmaci e della spesa alle categorie più deboli e alle persone in quarantena. Ci è stato risposto che per ora non si è pensato ad organizzare nulla in quanto non siamo in lockdown stretto come a Marzo e le persone possono uscire per fare la spesa anche recandosi in altri comuni. Inoltre molti hanno familiari che li possono aiutare. Alle nostre osservazioni di una grave carenza nel ritiro spazzatura alle persone in quarantena ci è stato assicurato che da lunedì il Comune telefonerà per assicurarsi che il servizio funzioni e che si interfaccerà con Acam in caso di disguidi. Quanto alla nostra richiesta di organizzare lo screening individuando aree anche sovracomunali dove personale Asl possa fare tamponi, Cadeddu ha detto che viste le difficoltà delle Asl a fare i tamponi non gli sembra possibile e che i cittadini comunque possono rivolgersi a privati per fare i tamponi. Ho chiesto come è la situazione a scuola e se ci sono stati casi di positività tali da mettere in quarantena intere classi, ma mi è stato assicurato che è tutto sotto controllo. Alla mia domanda se sanno nulla in merito alla situazione dell'ospedale di Sarzana, è emerso che nessuno conosce la situazione se non per quello che si sente dire...Ho chiesto se potevamo avere dati sui controlli fatto dalla polizia municipale e Cadeddu ha risposto che la polizia municipale sta facendo solo controlli di routine, che non c’è stata intensificazione dei controlli in quanto non ritenuta necessaria e che i vigili stanno portando avanti il lavoro di ufficio. Ovviamente siamo molto delusi delle risposte, ma soprattutto ci dispiace constatare l'evidente inerzia e inadeguatezza dell'amministrazione comunale in un periodo in cui invece i cittadini avrebbero necessità di avere un Comune a guida forte e competente a loro sostegno".