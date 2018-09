Insieme per Ameglia: "Delusi da Prefetto, sentenza Tar non è carta straccia"

Intervento del gruppo consiliare di opposizione.

Sarzana - Val di Magra - Ieri siamo stati ricevuti dal Prefetto al quale avevamo richiesto un incontro non appena conosciuto l'esito del ricorso al Tar e a cui avevamo comunque, tramite l'avv. Antognetti, richiesto l'applicazione dell'articolo 141 del Tuel (Testo Unico Enti Locali) che dispone che, decorso il termine di 20 giorni dopo la diffida del Prefetto, viene nominato in commissario che si sostituisce all'amministrazione inadempiente e si inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

L'esito dell'incontro è stato a piuttosto deludente. Il Prefetto ci ha comunicato che ancor prima di riceverci aveva già inviato una lettera al Sindaco con cui lo invitava a voler sollecitamente convocare il Consiglio per l'approvazione del bilancio previsionale.

Non condividendo l'iniziativa del prefetto, dal momento che nella sentenza non si dice questo,abbiamo subito informato il nostro legale al quale abbiamo dato mandato di approfondire la questione perché una cosa è certa: la cosa per noi non finisce qui.

Al di là del fatto che si crea un principio in base al quale un Comune può anche non approvare un bilancio perché intanto non succede nulla e una sentenza del Tar immediatamente esecutiva è carta straccia, noi non possiamo far finta di niente di fronte a tale grave violazione del nostro diritto di esercitare appieno il ruolo di consiglieri comunali di fronte all'atto più importante: l'approvazione del bilancio.

Rinunciare ad andare fino in fondo significherebbe dar ragione ad un Sindaco (intervenuto qui) incapace che offende e deride costantemente i suoi oppositori mentendo costantemente e millantando per successi le varie sconfitte che incassa quotidianamente portando, neanche troppo lentamente, il Comune alla rovina.



I consiglieri di Insieme per Ameglia, esponenti Pd.

Claudio Pisani

Raffaella Fontana

Rosanna Fabiano

Gervasio Benelli