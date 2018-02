Insieme per Ameglia: "De Ranieri non risponde alle interpellanze"

Sarzana - Val di Magra - “Il sindaco non ha voluto affrontare la questione autovelox su cui avevamo presentato due interpellanze”. Lo affermano i consiglieri di Insieme per Ameglia i quali in merito all'operato di De Ranieri sottolineano: “È il suo comportamento abituale quando si trova in difficoltà: semplicemente tace. D'altronde è un tema particolarmente spinoso in campagna elettorale. D'altronde comprendiamo il suo imbarazzo nello spiegare le ragioni dei suoi numerosi quanto repentini cambi di opinione rispetto alla pericolosità della strada: inizialmente l'ha considerata talmente pericolosa da metterci un velox giustificandosi sostenendo che lo avevano chiesto i residenti (bufala gigantesca visto che avevano chiesto tutt'altro), poi ha cambiato idea spiegando che ora la strada è più sicura perché sono state tagliate due canne e quindi si può innalzare il limite di velocità ai 65 km/ora. È poi ancora più difficile dare una spiegazione alla sua richiesta alla Provincia di lasciar perdere e ritornare ai 50 km/ora.

È difficile ammettere di essere in confusione completa, soprattutto in consiglio comunale. Resta il fatto – concludono - che non ha risposto alle nostre interrogazioni violando palesemente il nostro diritto sancito dal regolamento comunale..., ma si sa, il rispetto delle regole non è il suo forte”.