Insieme per Ameglia: "Dal sindaco nessuna reazione, vietato attaccare il management Asl"

Sarzana - Val di Magra - "La gestione dell'emergenza Covid-19 da parte della Asl spezzina a detta di tutti gli addetti ai lavori è stata disastrosa. Gli ospedali sono stati i focolai di contagio più attivi, le case di riposo sono diventate prigioni e i medici di base sono stati mandati in prima linea senza armi. I numeri d'altronde sono impressionanti e la situazione è ancora molto preoccupante. E' chiaro che, per usare un eufemismo, qualcosa non ha funzionato ed è altrettanto chiaro che la dirigenza della Asl è letteralmente sparita". Così in una nota il gruppo di opposizione consiliare 'Insieme per Ameglia'.

"Alcuni sindaci - proseguono i consiglieri di centrosinistra - hanno inviato al sindaco di Spezia Peracchini (presidente della conferenza dei Sindaci) un appello da inoltrare alla Asl e ad Alisa (ente voluto da Toti per coordinare tutte le Asl). Alle domande di questi sindaci hanno risposto il Presidente Peracchini e altri sindaci di centrodestra tra cui il sindaco di Ameglia, bollando l'iniziativa come una polemica politica strumentale. Pochi giorni fa il Sindaco di Spezia è tornato sui suoi passi ed ha scritto alla direttrice della Asl Troiano lamentando le stesse cose che erano state sollevate 10 giorni prima dagli altri Sindaci ed ha chiesto la convocazione di una nuova conferenza dei sindaci. È invece poi stato convocato un comitato ristretto - a cui partecipano solo i tre sindaci di La Spezia, Sarzana e Bolano - scatenando la reazione di alcuni dei Sindaci esclusi, ma non quella del Sindaco di Ameglia. Il motivo è presto detto: vietato per i totiani attaccare il management della Asl nominato da Toti".



"Noi chiediamo al Sindaco di Ameglia di esprimersi pubblicamente e liberamente in merito alla gestione sanitaria dell'emergenza nello Spezzino: crediamo sia un suo preciso dovere - concludono -. Così come evidentemente sarebbe un dovere di Toti e dei rappresentanti spezzini in Regione Giampedrone e Costa che invece indegnamente tacciono e sviano l'attenzione su altri aspetti nettamente secondari. Noi vorremmo sapere se il nostro Sindaco ha qualcosa da dire e da lamentare, soprattutto per quanto riguarda la promiscuità nei due ospedali tra pazienti Covid e no Covid e sulla tremenda vicenda della casa di riposo Sabbadini di Sarzana".