Insieme per Ameglia: "Comune assume altro tecnico ma mancano operai"

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia assume l'ennesimo tecnico all'ufficio lavori pubblici. Al di là della discutibile modalità scelta (perché non hanno prima attivato la mobilità interna per verificare se ci fosse qualche tecnico di altra area interessato?) e lo strumento utilizzato (la determina dirigenziale e non la delibera di giunta) noi non condividiamo la scelta di assumere un altro tecnico. Noi riteniamo che in Comune ci sia bisogno di operai e giardinieri e non di tecnici. Oggi in servizio sono soltanto due operai e un giardiniere e la priorità è assumere un tecnico?. In questi anni l'area lavori pubblici ha visto un andirivieni di dipendenti, una vera e propria girandola.



Si é partiti con l'assunzione in comando di un nuovo capo area proveniente da altro Comune che poi dopo due anni é tornato nel suo Comune di appartenenza, instaurando successivamente un contenzioso con il Comune di Ameglia il cui esito è a noi ignoto; l'incarico di capo area lavori pubblici è allora stato conferito al capo area urbanistica che dopo un anno ha rinunciato all'incarico. A quel punto capo area è diventato addirittura il Sindaco, sostituito da qualche mese da un geologo, il dott. Palandri, proveniente dalla Regione.

Tanti sono stati gli spostamenti:

- un tecnico è andato all'ufficio stato civile;

- un operaio all'ufficio lavori pubblici in qualità di impiegato, anche se di fatto é aggregato all'ufficio segreteria del Sindaco;

- un tecnico è andato all'area contabile.

Non sono poi stati sostituiti l'operaio e il giardiniere nel frattempo andati in pensione mentre è stato invece conferito per due anni un incarico (per noi illegittimo) di supporto al responsabile unico del procedimento: al di là del titolo si trattava di un architetto che operava nell'ambito del settore lavori pubblici.

È stata poi assunto un geometra proveniente da altro Comune che però da tempo ha chiesto di essere spostato ad altro ufficio.

Insomma il caos più totale che si riflette sulla qualità dei servizi. Ci chiediamo se non sarebbe stato più opportuno assumere un operaio e/o un giardiniere invece che un tecnico e la risposta per Noi è sì!”



Gruppo consiliare

Insieme per Ameglia