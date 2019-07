Insieme per Ameglia: "Cimitero senza loculi, fatto gravissimo"

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo appreso che presso il cimitero di Ameglia non ci sono più loculi disponibili. Riteniamo che si tratti di un fatto gravissimo, tanto più che negli anni scorsi si era già verificata la stessa situazione tanto che il Comune fu costretto ad utilizzare per un periodo soltanto il cimitero di Montemarcello. In quell'occasione il Sindaco, oltre a tentare inutilmente di scaricare la responsabilità su altri, spiegava che le cose sarebbero cambiate in meglio e avrebbe predisposto un piano regolatore cimiteriale (!). Presenteremo al più presto un'interpellanza urgente all'assessore Bernava perché spieghi quale sia la reale situazione dei nostri cimiteri.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia