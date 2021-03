Insieme per Ameglia: "Centro sportivo in stato di abbandono, ennesimo disastro"

Sarzana - Val di Magra - "Privo di gestore da gennaio 2020 dopo che al precedente gestore era stato prolungato il contratto scaduto, il centro sportivo "Il Borgo" si trova in evidente stato di degrado". Così il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia che in una nota prosegue: "Una struttura sportiva che per anni è stata un luogo importante di aggregazione, è stata - così come altri beni del patrimonio comunale (ostello/batteria Chiodo/orto botanico) - abbandonata ingiustificatamente dal Comune con il rischio di atti vandalici".



"Abbiamo comunicato nei giorni scorsi al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici che alcuni cittadini ci hanno segnalato l'utilizzo dei campi sportivi e pare dei servizi igienici da parte di utenti. Avevamo chiesto al precedente responsabile del patrimonio se esistesse una convenzione per l'utilizzo dell'impianto ma ci era stato risposto negativamente.

Abbiamo inoltre chiesto di effettuare un sopralluogo in questo impianto (così come poi chiederemo di poter visitare gli altri immobili di proprietà del Comune), ma al momento non ci è stata comunicata una disponibilità a fare un sopralluogo.

Senza dimenticare che l'area parcheggio è stata destinata per mesi e mesi a deposito di decine di cassonetti per i rifiuti.

Ricordiamo infine che all'interno dell'impianto è presente anche un'area verde attrezzata con giochi e percorso attrezzato a palestra nel verde inaccessibile al pubblico. Insomma l'ennesimo disastro".