Insieme per Ameglia: "Cantiere dei lavori ha chiuso anche accessi dei privati"

Sarzana - Val di Magra - “L'inaugurazione del secondo lotto di lavori ai giardini di Bocca di Magra sa di beffa". Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Insieme per Ameglia, che aggiungono: "All'indomani della rimozione dei messaggi dei cittadini dalle transenne (episodio per il quale nessun membro della Giunta ci risulta sia intervenuto per esprimere solidarietà al comitato) ecco la delimitazione senza preavviso del tratto che dal Circolo arriva sino al Porticciolo. Un progetto contestato dal comitato di Bocca di Magra, diversamente da quanto afferma l'assessore Bernava, che verrà realizzato durante la bella stagione quando invece poteva essere tranquillamente sospeso per dare avvio ai lavori al termine della stagione estiva, sperando in una piccola ripresa economica. In verità tutte le richieste sono rimaste inascoltate.

Tra l'altro ieri non era presente nessuno del comune al momento della delimitazione dell'area di cantiere e ciò ha comportato che gli operai hanno chiuso vari accessi privati oltreche al circolo e all'area ecologica del Ristorante Ciccio.

Speriamo per le attività che vengano mantenute le tempistiche promesse ma, visti i tempi utilizzati per ristrutturare gli ex giardini qualche dubbio lo abbiamo. D'altronde i tempi, si sa, li impone Giampedrone e gli altri obbediscono, ci mancherebbe altro".