Insieme per Ameglia: "Campetto di Montemarcello in stato di abbandono"

Sarzana - Val di Magra - “Qualche tempo fa avevamo presentato un'interrogazione al Sindaco con la quale segnalavamo il degrado di alcune zone di Montemarcello e un generale miglioramento della manutenzione delle vie del centro storico.

Durante l'ultimo consiglio comunale il Sindaco ha:

- negato che ci sia un peggioramento generale della manutenzione della frazione;

- affermato che per il campetto sportivo non è previsto in concreto nessun intervento;

- dichiarato che é pronta la delibera di giunta di approvazione del bando per la gestione dell'Orto Botanico;

- promesso che a breve verrà preparato anche il bando per la gestione della Batteria Chiodo;

- ribadito che non ha nessuna intenzione di collaborare con il Parco, considerato in pratica il male assoluto.

Insomma, tre beni appartenenti al patrimonio del Comune sono in stato di abbandono se non addirittura di rovina e l'unico preoccupazione del Sindaco è quella di scaricare la responsabilità su altri, dimenticando che questa amministrazione sta amministrando da ormai cinque anni.

E meno male che a Montemarcello dovevano spaccare il mondo...”



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia