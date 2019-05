Insieme per Ameglia: "Bene messa in sicurezza del Canal grande ma narrazione propagandistica"

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo appreso che sono stati stanziati 6 milioni di euro per il progetto di messa in sicurezza del Canalgrande e di questo siamo contenti, un intervento fondamentale che parte da lontano. Forse sarebbe stato corretto evidenziare che se si é riusciti ad ottenere il finanziamento, ciò è stato possibile grazie al fatto che era disponibile un progetto esecutivo commissionato dalla Giunta Galazzo all'ing. Foltran grazie ad un contributo della Regione guidata dalla Giunta Burlando. Questa circostanza é stata ovviamente omessa e si é preferita una narrazione propagandistica con l'invito di un'associazione - o presunta tale - sostenitrice politica di Giampedrone e non dei consiglieri comunali. A De Ranieri diciamo che se in questi anni si é riusciti a gestire le emergenze ciò é stato possibile anche grazie a vari interventi fatti dalla precedente amministrazione. Ma si sa, lo stile é un'altra cosa... Ma oggi, nonostante tutto, siamo contenti per un intervento effettivamente storico per il nostro territorio e vogliamo dare merito a tutti coloro si sono adoperati nel tempo perché si realizzasse.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia