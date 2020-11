Insieme per Ameglia: "Autovelox spento senza comunicazioni, proventi come sono stati utilizzati?"

Sarzana - Val di Magra - "Lo spegnimento dell'autovelox di Fiumaretta è avvenuto senza nessuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale". Lo afferma il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia, che puntualizza: "Quando era stato messo (sempre senza preavviso) il Sindaco De Ranieri e il Vicesindaco Cadeddu spiegavano che la strada era molto pericolosa e che c'erano stati in passato incidenti gravi in quella zona (circostanza mai documentata e contestata da più parti). In un primo tempo era stato messo il limite dei 50 km/h e poi, a seguito dei numerosi ricorsi e su iniziativa della Provincia, il limite era stato portato a 70 km/h. Ora è stato spento senza alcuna spiegazione. C'è da comprenderlo, la vicenda è quantomeno imbarazzante per la Giunta. L'unica spiegazione plausibile è che si va a votare nel 2021 e forse è meglio eliminare un argomento che potrebbe essere usato in campagna elettorale. Comunque sia, meglio così... Noi chiederemo di sapere come sono stati impiegati i soldi entrati nel 2019 nelle casse comunali grazie all'autovelox. Questo anche in considerazione del fatto che, con determina della Responsabile del Corpo di Polizia Municipale n. 700 avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'attività svolta e al noleggio strumenti da parte della Service Net 21 srl nel mese di settembre", si è dato corso al pagamento della somma di € 29.435. Una cifra importante che moltiplicata per 12 (i mesi dell'anno) portano ad un totale di € 353.200,00. Quindi grossa parte delle somme entrate dalle multe vanno alla Service Net 21. Insomma si conclude una vicenda che ha dell'incredibile e che dimostra al meglio l'incapacità da parte di questa Giunta di gestire la cosa pubblica".