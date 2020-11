Insieme per Ameglia: "Annunciati finanzaimenti da Recovery Fund ma non ci sono delibere"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso a mezzo stampa che la Regione Liguria avrebbe predisposto un elenco di finanziamenti nell’ambito del programma c.d. “Recovery Fund”. Recentemente l’Assessore Regionale Giampedrone, sempre a mezzo stampa, ha annunciato interventi che riguarderebbero infrastrutture indicando un elenco di opere". Così i consiglieri di Insieme per Ameglia, che proseguono: "Consideriamo sbagliato che su un tema di tale rilevanza - che riteniamo addirittura storico - il Sindaco di Ameglia non abbia avviato una discussione e non siano stati coinvolti i rappresentanti dei gruppi consigliari. A dire il vero a noi non risultano neppure approvate apposite deliberazioni della Giunta Comunale e nè tanto meno sono stati predisposti provvedimenti da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale. Riteniamo che sarebbe stato invece doveroso aprire un confronto a livello locale sulle effettive priorità del territorio spezzino da inserire nell’elenco che la Regione Liguria deve inviare – se non ha già inviato – al Governo. Il nostro territorio ha urgentemente bisogno di risorse economiche per interventi che ormai da anni aspettano di avere soluzioni e che questa rappresenta un’occasione storica che meritava ben altro percorso partecipativo. Per questo - sottolineano Fontana, Pisani, Benelli e Fabiano - abbiamo presentato un’interrogazione urgente con la quale chiediamo al Sindaco di sapere: se il nostro Comune è stato coinvolto nella stesura degli interventi da inserire e in quali modalità; per quale motivo non siano stati coinvolti tutti i gruppi consigliari e non sia stato approvato in Consiglio Comunale un documento di indirizzo in merito agli interventi da richiedere; quali siano state le richieste del Comune e quali siano state accolte ed inserite effettivamente nell’elenco. Quando scade il termine per l’invio da parte della Regione dell’Elenco delle opere richieste al Governo; chi ha deciso l’elenco delle opere per accedere alle risorse del Recovery Fund e se esiste un documento formale di richiesta (in caso positivo se ne chiede sin d’ora copia). Ci auguriamo di avere una risposta al prossimo consiglio comunale convocato per il 28 novembre".