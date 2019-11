Insieme per Ameglia: "Affermazioni di De Ranieri la dicono lunga sulle difficoltà della giunta"

Sarzana - Val di Magra - “Leggiamo le puerili affermazioni dell'incompreso Sindaco De Ranieri che sostiene che noi della minoranza ci saremmo "allineati a chi ricorre al Tar contro il Comune" (QUI). Questo misero tentativo del Sindaco di distogliere l'attenzione dal fatto in esame (il ricorso al Tar di alcuni operatori contro il piano delle spiagge) scaricando su di noi responsabilità che evidentemente non abbiamo, essendo noi minoranza e non avendo noi proposto ricorso, la dice lunga sullo stato di difficoltà in cui versa la Giunta amegliese”. L'opposizione di Insieme per Ameglia risponde così al primo cittadino sulla questione del piano spiagge.

“Nel merito – aggiungono i consiglieri - prendiamo atto dell'inopportuna esaltazione da parte del Sindaco della nuova società che ha comprato dalla Marinella e della neanche troppo velata minaccia di limitare per la prossima stagione l'attività di quei stabilimenti impedendo loro di "posizionare strutture temporanee aggiuntive". Noi prendiamo atto del fatto che alcuni operatori hanno presentato un ricorso al Tar e non li condanniamo certo per l'esercizio di quella che è una loro prerogativa”.



“Abbiamo da subito segnalato in tutte le sedi i nostri dubbi circa la legittimità di quel piano delle spiagge che peraltro nel merito non condividiamo in tante sue parti. Vedremo chi avrà ragione, ma un dato è certo: il solo fatto di trovarsi in questa situazione é l'ennesimo fallimento di questa Giunta. Sorvoliamo sulle gravi offese rivolteci dal Sindaco quando dice che a noi non interessa il bene pubblico; lo prendiamo come uno sfogo di un Sindaco ormai abbandonato anche dalla sua maggioranza e anzi cogliamo l'occasione per consigliargli di condividere anche con i suoi assessori la responsabilità quando c'è da difendere le scelte fatte perché in questo caso le scelte le ha fatte insieme con tutti i consiglieri di maggioranza in Consiglio Comunale”.