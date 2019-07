Insieme per Ameglia: "Affermazioni di Cadeddu gravi e infondate"

Sarzana - Val di Magra - L'assessore agli autovelox Cadeddu é intervenuto per accusarci di istigare odio e violenza e di ledere la dignità dei lavoratori. (QUI)

Affermazioni gravi quanto infondate. D'altronde lo stesso Cadeddu è stato costretto a confermare che quanto incassato dalle multe in eccedenza rispetto alle previsioni é stato speso per pagare 5.000 euro ad agente per un progetto per alcuni servizi notturni.

Il che significa che se anche quest'anno entrano più soldi rispetto al milione e seicentomila euro previsti dalle multe, il prossimo anno ai vigili potrà essere riconosciuto un analogo progetto

Certo la vita é strana... chi l'avrebbe mai detto che lo stesso Cadeddu, che quando era all'opposizione si batteva strenuamente per lo spegnimento degli autovelox del ponte della Colombiera e di Camisano, sarebbe poi diventato il paladino degli autovelox difendendoli a spada tratta!

E comunque noi crediamo che l'utilizzo quotidiano in maniera costante dell'autovelox mobile sia motivato soltanto da esigenze di bilancio. E non si tratta di sicurezza stradale, che é una cosa maledettamente seria e poco ha a che fare con le politiche messe in campo dal Comune.

Constatiamo comunque con soddisfazione il recuperato rapporto di stima nei confronti dei vigili da parte dell'amministrazione comunale. Un rapporto che lo scorso anno era invece ai minimi termini e che aveva portato anzi ad uno scontro frontale con reciproche denunce. Tutto è bene quel che finisce in multe!



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia