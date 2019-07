Insieme per Ameglia: "A Fiumaretta sempre meno spazio per le spiagge libere"

Sarzana - Val di Magra - Lo spazio dedicato alle spiagge libere di Fiumaretta é sempre meno.

Ben tre tra isolotti e scogliere (Bagno Ivana, Bagno Marina e Bagno Neda) sono diventati privati sulla base di un piano delle spiagge (da noi avversato) NON ancora entrato in vigore.

Alcuni degli spazi dedicati alle spiagge libere si sono poi progressivamente ristretti. La delimitazione secondo noi é stata effettuata in modo sbagliato in quanto le recinzioni non sono perpendicolari alla battigia, ma trasversali con invasione degli spazi dedicati alle spiagge libere.

La cosa incredibile é che abbiamo chiesto al Comune di avere una planimetria redatta dal Comune dalla quale si possa capire con esattezza quale debba essere l'area da adibire a spiaggia libera e la risposta è stata che una tale planimetria non esiste! La conseguenza é che il tracciato delle palizzate lo decidono i privati...

Se poi si aggiunge che il tratto tra il molo e il Bagno Arcobaleno diventerà spiaggia libera attrezzata, la conseguenza é che lo spazio per spiaggia libera in quel tratto sarà dimezzato.

In commissione al territorio abbiamo segnalato la questione due settimane fa, ma tutto tace...

Ormai é chiaro che ad Ameglia ognuno può fare quello che vuole, tranne superare i limiti di velocità, ovviamente...



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia