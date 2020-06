Insieme Per Ameglia: "Convenzione capestro per i parcheggi di Fiumaretta"

Sarzana - Val di Magra - "Da un accesso agli atti abbiamo appreso che una società ha proposto all’Amministrazione Comunale la stipula di due convenzioni per la gestione di due parcheggi di loro proprietà: la prima che riguarda il parcheggio di via Baban nella parte che non rientra nel piano delle spiagge; la seconda che riguarda invece il parcheggio nei terreni che ricadono nel piano spiagge. Per quanto riguarda il parcheggio di via Baban vengono individuati dei prezzi molto elevati e peraltro non vengono stabilite tariffe orarie, ma solo 5 euro per mezza giornata o 8 euro per tutto il giorno. Per quanto riguarda il parcheggio previsto dal piano spiagge oggi impugnato, la società chiede di utilizzare un’area per la sosta dei veicoli per un interesse pubblico legato alla “carenza di parcheggi pubblici” ed alle “particolari esigenze di distanziamento sociale”. Il privato ha pertanto chiesto un provvedimento in deroga alle procedure previste anticipando così anche per quest’anno l’esecuzione del piano spiagge; il progetto prevede sempre e comunque che rimanga tutta la recinzione metallica e le altre strutture in legno e le stesse tariffe previste per il parcheggio di via Baban.

In realtà noi riteniamo che i presupposti per l’esistenza di un interesse pubblico li dovrebbe valutare il Comune e non il privato che sottopone una bozza di convenzione mentre la stessa dovrebbe essere predisposta dagli uffici comunali.

Noi pensiamo che in un particolare momento come quello che stiamo vivendo le tariffe che il privato vorrebbe applicare paiono oltremodo elevate.

Ci sembra poi paradossale che il privato parli di carenza di parcheggi pubblici dopo che egli stesso ha eliminato quelli insistenti lungo la strada che passa dietro agli stabilimenti balneari.

Segnaliamo poi che si tratta di una convenzione capestro per il Comune perché i posti lasciati liberi in tutta l’area privata per i cittadini senza pagamento di pedaggio siano comunque pochissimi rispetto agli spazi che l’Amministrazione Comunale pare voglia concedere.

Noi chiediamo : che, se il Comune vorrà – non si capisce con quale atto – consentire al privato di derogare per interesse pubblico alle procedure previste dal piano spiagge, per lo meno che lo si faccia a condizione che le aree del parcheggio di via Baban e quella prevista nella zona sottoposta al piano spiagge indicata come “PP2 parcheggi pubblici” siano gratuiti e liberi; di sapere se il Comune ha autorizzato il posizionamento della rete metallica e in caso positivo con quale atto (di cui chiediamo copia) o se, in caso contrario, ha intimato la rimozione e in tal caso con quale atto (di cui chiediamo copia)".



I consiglieri comunali di Insieme per Ameglia

Gervasio Benelli, Raffaella Fontana, Claudio Pisani, Rosanna Fabiano