Innocenti e Colaiacomo: “Entro fine anno rinnovare le concessioni degli stabilimenti"

Sarzana - Val di Magra - “Le concessioni ormai in scadenza degli stabilimenti balneari di Marinella vanno rinnovate entro la fine dell’anno, applicando la legge del 2018 voluta dall’ex ministro della Lega Gian Marco Centinaio”.

Lo chiedono in una nota le consigliere comunali della Lega di Sarzana Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, che aggiungono: “Non possiamo non applicare una legge dello Stato che tutela il settore balneare e il suo indotto. Bisogna procedere con il rinnovo delle concessioni, fino al 31 dicembre 2033, la data prevista dalla legge Centinaio. Tanto più che recentemente il Tar ha sancito l’efficacia della legge confermando la validità dell’estensione delle concessioni”.

“Entro la fine dell’anno è necessario prorogare le concessioni degli stabilimenti di Marinella – conclude il gruppo consiliare della Lega – applicando semplicemente la legge. È in gioco il futuro di lavoratori e imprese che anche nel nostro territorio hanno bisogno di poter lavorare in serenità”.